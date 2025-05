Treviglio domina Jesi in Gara 1: Abega e Vecchiola protagonisti per TAV Brianza Basket

Treviglio 74 Jesi 62

TAV BRIANZA BASKET: Sergio ne, Carpi, Alibegovic 7, Reati 7, Vecchiola 16, Cagliani 8, Manenti, Zanetti 13, Abega 12, Sissoko, Marcius 8, Restelli 3. All. Davide Villa

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani, Bruno 7, Vettori 2, Di Emidio 9, Berra 22, Valentini 3, Marulli 3, Cena 6, Petrucci 4, Zucca 6. All. Marcello Ghizzinardi

Arbitri: Giustarini (Grosseto), Montano (Siena)

Parziali: 18-13, 36-25, 59-44

Uno a zero palla al centro, Treviglio si aggiudica gara1 rispettando il pronostico di una serie che mette di fronte la prima di un girone e l’ottava dell’altro, dove, nella stagione regolare una squadra ha perso il doppio delle partite (Jesi 16, 8 i brianzoli) e l’altra ne ha vinte praticamente il doppio (30 la Tav, 18 la General Contractor). Sul campo il divario tecnico tra le due formazioni si è notato di meno nel primo tempo, normale quando sei obbligato a vincere al contrario del tuo avversario che le sue carte può giocarsele senza particolari pressioni.

Palla a due: Zucca inaugura il festival del tiro da tre poi la General deve fare i conti con l’esplosività del furetto Abega, infermabili le sue penetrazioni, bonus falli esaurito dopo 6’ parziale di 10 a 0 (10-3 al 4’), Jesi non trova soluzioni alternative al tiro dalla distanza, per fortuna Marulli e Bruno imitano Zucca, orange di nuovo a distanza di sicurezza (14-9). Il primo canestro di Cena vale il minimo svantaggio 22-21, si segna col contagocce fino al ritorno in campo di Abega, un lampo per rilanciare le quotazioni Tav e per la fuga in doppia cifra 36- 25 (primi canestri di Reati e Restelli) Jesi disarmata davanti alla reattività dei baby di casa (e ai ‘furti’ legalizzati di un Vecchiola rubapalloni) attacco limitato ai 25 punti dell’intervallo lungo, probabilmente record negativo stagionale.

Dopo il tè la partita cambia completamente volto e padrone, si scatena l’attacco Tav, serie di triple da ogni parte del campo (Zanetti 3/5) massimo vantaggio + 19 (46 – 27) xhe sa tanto di fuga imperiosa verso la vittoria. Al rientro in campo dopo l’ultimo intervallo due triple consecutive di Vecchiola, tra i giovani più interessanti della formazione guidata da Davide Villa, chiudono di fatto i giochi. Inizia il garbage time gara uno va in archivio con qualche minuto di anticipo, Treviglio si concede qualche disattenzione difensiva ne approfitta la General, nel frattempo Vettori out per infortunio alla caviglia si spera in un miracoloso recupero, per contenere lo svantaggio entro termini più accettabili. E domani sera (palla a due alle 20.45) gara 2 sempre al palaFacchetti. In casa General Contractor si pensa al riscatto, i mezzi ci sono (che dire di un Berra da 22 punti) e non è detto che i miracoli, a volte non possano avverarsi.

Gianni Angelucci