Tribunale allagato e al buio per un guasto alla macchina del caffè

Ancona, 24 febbraio 2025 - Un allagamento in tribunale ad Ancona che questa mattina è rimasto anche al buio per almeno due ore. A causare il disagio è stato un distributore automatico della macchina del caffè, situato al quarto piano.

Si è rotta una valvola che determina la chiusura e apertura della rete idrica che alimenta il macchinario. L'acqua ha quindi continuato ad uscire finendo sul pianerottolo e poi scendendo a cascata anche nei piani sottostanti.

La scoperta è stata fatta questa mattina, con l'apertura di Palazzo di Giustizia, in corso Mazzini. Erano le 7.30. È stata chiusa la condotta idrica e spento l'impianto elettrico per sicurezza. Non funzionanti nemmeno gli ascensori. Dopo due ore è stata ripristinata la luce nelle scale e negli uffici. Ancora al buio i ballatoi. Interdette le parti allagate. Da valutare i danni subiti mentre le udienze non hanno subito interruzioni.