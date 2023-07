Tribunale di Ancona, ascensore inagibile: udienza in ambulanza per un tetraplegico

Ancona, 6 luglio 2023 – Tribunale senza ascensore adatto a una barella, un tetraplegico fa udienza in ambulanza, nel parcheggio esterno di Palazzo di Giustizia.

L’uomo, che ha più di 60 anni, affetto da Sla, ieri mattina doveva essere sentito dal giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, che dovrà seguirlo per alcuni aspetti, tra cui anche una truffa che ha subìto da una badante.

Una indagine che è ancora in fase preliminare: all’uomo sarebbero stati rubati dei soldi e avrebbe rischiato anche di perdere la casa. Attorno alle 11, una ambulanza della Croce Verde di Castelfidardo ha portato l’ultra 60enne al tribunale di corso Mazzini, ad Ancona.

I primi problemi l’autista li ha avuti già all’ingresso del cortile antistante, adibito a parcheggio, ma che da alcune settimane è interessato da un cantiere. Entrare a palazzo, nella corte interna, non era possibile per il mezzo di trasporto sanitario, che si è trovato un furgone per traslochi lasciato in sosta nelle vicinanze, aperto, con pedana abbassata e a carico vuoto.

Da indicazioni di trasporto sanitario, il milite doveva portare l’utente in barella fino al quinto piano. Una impresa impossibile perché il montacarichi adibito ad ascensore non funziona da tempo, ed è oggetto anche di una sostituzione che rientra nel restyling, ma anche se avesse funzionato non è in grado di ospitare una barella in orizzontale.

Per questo, su indicazione della presidente del tribunale, Edi Ragaglia, c’è l’obbligo per i giudici tutelari di andare a domicilio dal malato quando questo, per motivi di salute, non può raggiungere agevolmente le aule del tribunale. "Nel caso specifico però è stato il paziente a chiedere di essere portato in tribunale – spiega la presidente Ragaglia – e questo è stato messo anche a verbale. Voleva dimostrare che ha piena capacità di intendere e di volere. È venuto con un certificato del suo medico curante che autorizzava lo spostamento indicando che uscire gli avrebbe fatto solo bene".

L’autista dell’ambulanza ha raggiunto da solo il quinto piano chiedendo al personale in udienza come doveva fare. Li si è risaliti al giudice tutelare e all’avvocato che doveva essere nominato come amministratore di sostegno.

Aspettavano il suo arrivo e viste le difficoltà hanno deciso di andare loro in ambulanza e tenere lì l’udienza. L’ultra 60enne è stato sentito e ha riferito anche degli aspetti per i quali si sta procedendo penalmente. Qualcuno, a sua insaputa, avrebbe messo in vendita la sua casa, con una agenzia immobiliare già all’opera per concludere l’affare.

La nomina dell’amministratore di sostegno dovrebbe essere propedeutica anche per rendere incidente probatorio, se è in grado di poterlo fare, e per nominargli un avvocato. L’udienza è durata circa mezzora, con l’ambulanza sotto il sole, ma con l’aria condizionata accesa, per non gravare sulla salute del paziente, che poi ha fatto ritorno alla struttura sanitaria dove è ricoverato.

"Come tribunale disponiamo solo di un autista che accompagna i giudici a domicilio – osserva la presidente Ragaglia –, quando l’utente non è trasportabile, ma è un dipendente che beneficia della legge 104 (ha permessi di assenza per assistere un parente malato, ndr ), quindi spesso non abbiamo nemmeno lui e i giudici per spostarsi prendono le proprie auto pur di fare il loro dovere".