Tribunale del malato, 20 anni di lotte

Il Tribunale del Malato compie 20 anni, dal 2004 è guidato dal coordinatore Umberto Solazzi (foto). Intitolato alla memoria del dottor Carlo Urbani, ha sede dentro il ‘Principe di Piemonte’, un ufficio dove vengono raccolte le istanze e le lamentele di tanti cittadini. A tracciare un bilancio di questo ventennio è Solazzi: "Il nostro obiettivo – spiega Umberto Solazzi – sin dall’istituzione del Tribunale, è sempre stato quello di essere al fianco dei cittadini, affinché tutti possano accedere alle cure e veder tutelato il proprio diritto alla salute. Per questo motivo, quando è nato il Tribunale, non abbiamo esitato a volerlo intitolare al dottor Carlo Urbani, per la sua opera meritoria nei Paesi più poveri dove medicine e accesso alle cure sono un lusso per pochi e le malattie, anche le più banali per noi, ancora tolgono dignità e uccidono le persone. Ci piace pensare che con la nostra opera di vicinanza abbiamo contribuito a sostenere battaglie di dignità dei malati".

E se nel corso degli anni tante sono state le battaglie in difesa dei pazienti ma anche dell’ospedale di Senigallia e dei suoi reparti (passando da 700 utenti nel primo anno di attività a un massimo di 1697 persone che in un anno si sono affidate al Tdm), ci sono stati anche momenti di confronto con professionisti e operatori sanitari. Ha voluto inviare un plauso all’attività del Tribunalea anche Giuliana Chiorrini, moglie di Carlo Urbani. "Abbiamo ancora bisogno di Carlo e delle sue idee. Sulle sue battaglie rischiamo seriamente passi indietro". La signora Chiorrini-Urbani, consapevole che il mondo sanitario nazionale (e non solo) ha intitolato a suo marito tante strutture, ospedali e cliniche, afferma che essere all’altezza di quel nome e di quello che rappresenta, oggi, è estremamente difficile.

Sul ventennale, è intervenuto anche il Direttore generale, Giovanni Stroppa: "A nome della direzione strategica dell’Ast di Ancona, porgo le più sentite congratulazioni per il traguardo raggiunto e i più sinceri ringraziamenti per l’abnegazione dimostrata negli anni, nel massimo rispetto e nello spirito di collaborazione con il quale avete operato. Nel corso degli anni, il Tribunale si è contraddistinto come punto di riferimento per tante persone ed è stato sempre un valore aggiunto per la sua attività a tutela dei cittadini. Ma come sempre la differenza la fanno le persone. Per questo, ringrazio il responsabile Umberto Solazzi che, superando qualunque tipo di difficoltà, ha avuto sempre come faro della propria missione il bene dei cittadini".

Silvia Santarelli