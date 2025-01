Tribunale del Malato critico:: "Da un anno non si convoca l’Osservatorio sulla sanità"

Abbiamo appreso dalla stampa che il sindaco di Jesi si è incontrato con il direttore Ast di Ancona per richiedere aggiornamenti in merito alla Casa della Comunità che ricordiamo dovrà essere attivata entro il 2026. Esprimiamo quindi soddisfazione per questo incontro, ma nel contempo prendiamo atto che il sindaco, ormai da più di un anno, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, non ha più convocato l’Osservatorio sulla sanità." Così il responsabile del Tribunale del malato Pasquale Liguori.

La richiesta, alla luce dell’aggiornamento in assemblea dei sindaci, è a Lorenzo Fiordelmondo, nel "convocare quanto prima un Consiglio comunale aperto per dare a tutti la possibilità di intervenire su di un argomento cosi pregnante come la salute del cittadino." E nel frattempo, conclude, "ricordiamo al sindaco che le problematiche della nostra sanità non si riducono solo e soltanto alla Casa della Comunità". Tra gli esempi riportati, quelli di "cittadini che non riescono ad ottenere un appuntamento per esami essenziali per la loro salute e molte volte rinunciamo a curarsi".