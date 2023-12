Tribunale di Ancona, ecco la stanza per l’allattamento

Semplificare la vita alle mamme con i propri figli neonati al seguito che per vari motivi frequentano il Palazzo di Giustizia.

Ecco l’obiettivo con il quale è stata inaugurata la stanza “nursery” per l’allattamento al quinto piano del Tribunale di Ancona. A tagliare il nastro la Presidente Edi Ragaglia. La nursery sarà a disposizione di coloro che frequentano il Palazzo di Giustizia per motivi di lavoro o per prendere parte a vario titolo ai procedimenti, alle giornaliste e a tutte le mamme che si recano negli uffici per vari motivi con il proprio bambino al seguito e possono avere l’esigenza di avere un luogo, sicuro, pulito.