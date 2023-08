Tributi a Vasco Rossi e al "Molleggiato"

Se amate la musica di Vasco Rossi, e magari siete in cerca di un posto perl’apericena, la meta obbligata questa sera (ore 20.30) è piazza Diaz, ad Ancona. Nell’omonimo locale si esibiranno infatti i CardioVascolari, tribute band del Blasco nota a livello nazionale. A esibirsi sono in sette: Luca e Cristian Frigerio, Giuseppe Leonardi, Emanuele Beretta, Greta Rossini, Guido Lazzaroni e Roberto Maria. La formazione nasce nel 2005, su iniziativa di 2 amici. La passione per il Kom li spinge a cercare i migliori strumentisti in circolazione. Alla stessa ora, il parco della Repubblica di Sirolo ospita invece la Adriano Celentano tribute band, formazione che presenta al pubblico le canzoni più importanti del ‘molleggiato’, capaci di attraversare oltre sei decenni. Un repertorio vastissimo e dallo stile molto variegato.