"Tribuzio, stipendi non pagati o in ritardo"

Era l’aprile scorso quando le organizzazioni sindacali Filt Cgil e Fit Cisl lanciavano un allarme per i sei autisti dipendenti della Tribuzio Marche srl con sede a Osimo, l’azienda privata che l’anno scorso vinse l’appalto per il servizio di trasporto pubblico locale, acquisendo la Tpl srl, la società partecipata dal Comune che, per legge, l’ha dismessa.

Da tre mesi i dipendenti, che da bando comunale erano passati da Tpl a Tribuzio appunto, non ricevevano stipendio.

Oggi la situazione sarebbe lo stesso difficile: "Gli autisti dipendenti della Tribuzio non stanno ancora ricevendo i loro stipendi o li stanno ricevendo con grave ritardo. L’ultima volta che abbiamo segnalato il problema, due mesi fa, il Comune si era impegnato a pagare i lavoratori in surroga alla ditta, ma ancora nulla si è mosso – affermano le Liste civiche all’opposizione –. Per queste ragioni abbiamo deciso di interrogare il sindaco per sapere se questa amministrazione si è mossa in qualche modo per tutelare i lavoratori della ditta, se nel contratto stipulato tra Comune di Osimo e Tribuzio – proseguono – sia presente una clausola di salvaguardia per proteggere i dipendenti da situazioni come quella venutasi a creare, e se in caso di ulteriori difficoltà dell’azienda, esistono rischi per il normale proseguimento del fondamentale servizio di trasporto pubblico locale".

"Non possiamo infine – concludono e Liste civiche all’opposizione – che rimarcare il nostro disappunto per la scellerata scelta adottata anni fa da questa amministrazione di affidare un servizio primario come questo ad una ditta privata di un’altra regione, invece di mantenerlo pubblico e realmente vicino alle esigenze della città e dei suoi cittadini".