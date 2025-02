Tricolori di atletica: attesa per Barontini

Simone Barontini è pronto. A dare l’assalto al tricolore. Nella seconda delle due giornate di campionati italiani assoluti indoor, l’evento principale della stagione invernale. Tante stelle attese al via al PalaCasali di Ancona in questo fine settimana in una rassegna che all’inizio della seconda giornata, dalle ore 13, vivrà le emozioni della cerimonia per celebrare i vent’anni del PalaCasali, sempre più la casa dell’atletica al coperto in Italia. Poi nel pomeriggio toccherà a uno degli atleti marchigiani più attesi, Simone Barontini, classe 1999, che punterà di nuovo al podio negli 800 metri e alla ricerca del riscatto in una stagione finora condizionata dai postumi dell’influenza. Dopo il buon esordio nei 400 metri di gennaio, con il successo in 47’’39 sulla pista di casa, l’anconetano delle Fiamme Azzurre è stato costretto al ritiro nel meeting francese di Liévin della scorsa settimana, ma è pronto a giocarsi le sue carte.

Appuntamento alle 16.25 di domani quando il campione italiano in carica all’aperto, dieci volte tricolore in carriera tra indoor e outdoor, se la vedrà con l’emergente Francesco Pernici che ha vinto nell’ultima edizione mentre non ci sarà l’altro azzurro Catalin Tecuceanu, proiettato sugli eventi internazionali. Cerca un posto tra le grandi nei 60 metri Alice Pagliarini che quest’anno ha già confermato il titolo juniores e si prepara a tornare in Nazionale il primo marzo nell’incontro under 20 di Metz, in Francia. La diciottenne fanese delle Fiamme Gialle correrà domani, alle 14.15 (eventuale finale alle 15.25), ma è iscritta anche l’ascolana Ilenia Angelini (Esercito). Tra chi ha conquistato una medaglia nella scorsa stagione c’è Lorenzo Del Gatto, il pesista montegiorgese dei Carabinieri che si è piazzato terzo un anno fa come l’anconetano Alessandro Moscardi (Atl. Firenze Marathon) nei 400 metri in cui vuole crescere ancora Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona), classe 2006, splendido argento nei recenti Tricolori under 20 con il record regionale assoluto di 47’’77.

Sulla pedana dell’alto è annunciata Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno), nei 3000 di marcia Giulia Miconi e la junior Sofia Tomassoni, entrambe del Cus Macerata. Uno show da non perdere: biglietti in vendita su TicketOne, diretta tv su RaiSport oggi dalle 13.25 alle 15, domenica dalle 14.30 alle 16. Negli stessi orari la trasmissione sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Le gare non trasmesse in diretta Rai saranno in streaming su www.atleticaitaliana.tv e sull’app Sportface.