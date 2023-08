Trionfi, addii e coincidenze: tempo di scelte

Andrea Brusa

Ci sono a volte certe coincidenze che aiutano a fare scelte difficili, delicate e complicate. Prima delle scelte, partiamo dalle coincidenze: Mancini si dimette da Ct della Nazionale di calcio, qualche giorno dopo Gimbo Tamberi conquista il mondo vincendo l’unico trofeo che gli mancava in bacheca. Delusione e apoteosi, le due facce della medaglia, è il caso di dire. Ora passiamo invece alle scelte: per un allenatore che si toglie la casacca azzurra, c’è un atleta che di quella casacca ne diventa simbolo facendo parlare di sé tutto il globo. Dunque, quale miglior momento per il passaggio di testimone tra due testimonial d’eccezione per le Marche il cui turismo, tra l’altro, arranca?