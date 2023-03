Triplo appuntamento, dai nonnetti di Senigallia agli specchi di Osimo

Triplo appuntamento con il teatro per ragazzi oggi nella nostra provincia. Al ‘Portone’ di Senigallia (ore 17) va in scena ‘Nonnetti’ della compagnia alessandrina Coltelleria Einstein, nell’ambito della stagione curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Lo spettacolo ha vinto il Premio ‘Porto Sant’Elpidio - Città dei bambini’ al festival internazionale ‘I Teatri del Mondo’, per ‘il garbo, la leggerezza, la straordinaria intelligenza scenica e attoriale con cui affronta il non facile tema della vecchiaia, tra disarmante candore, riso e profonda commozione’. Lo spettatore vivrà la tipica giornata di due nonni, in cui piccoli eventi e ospiti più o meno attesi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Nello stesso cartellone c’è ‘Mengone e il mostro della cantina’, spettacolo di burattini in scena al Teatro Mariani di Santa Maria Nuova (ore 17), dove la maschera marchigiana ottocentesca di Mengone Torcicolli, simpatico e pragmatico contadino, in una notte buia e tempestosa trova in cantina un mostro con occhi a palla e denti aguzzi. Lo spavento iniziale lascia presto spazio alla compassione per un essere solo all’apparenza terrificante. Mengone si accorge presto che il mostro può essergli utile per i lavori di casa e in campagna, fino a quando l’arrivo del circo in città non stravolge i piani di tutti... Per la rassegna ‘La Scena dei Piccoli’ curata da Specchi Sonori al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (ore 17.30) va in scena ‘Viola e il bosco’, la cui protagonista rievoca i momenti importanti della sua vita: l’infanzia, lo stupore delle scoperte, gli incontri, la vecchiaia. Lo fa con uno sguardo universale verso un bosco che simboleggia il mondo.