Tris di concerti per la Filarmonica marchigiana

La Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana per l’inizio del 2023 cala un tris. Tre saranno infatti gli appuntamenti con il ‘Concerto per il Nuovo Anno’, evento ormai tradizionale con cui la Filarmonica dà il suo benvenuto all’anno appena cominciato.

Si inizierà questa sera (ore 21) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, si proseguirà domani (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e si terminerà sabato, sempre alle ore 21, al Teatro Gentile di Fabriano. Sul palcoscenico, insieme ai professori d’orchestra, ci sarà anche il soprano lirico leggero Anastasiia Demchenko. Tutti saranno ‘guidati’ da Jacopo Rivani, direttore principale dell’Orchestra ‘Arcangelo Corelli’.

Nonostante la giovane età, il Maestro Rivani ha all’attivo un’attività concertistica intensa, capace di spaziare dalla musica sinfonica alla lirica, toccando le varie contaminazioni dei generi musicali d’arte. Le più belle e appassionanti melodie di Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Richard Strauss e Charles Gounod verranno proposte all’interno di un brillante ed emozionante concerto, che è poi uno dei modi migliori per salutare il 2023 nel segno della bellezza, dell’allegria e del buonumore. Si inizierà con Rossini, il compositore pesarese ricordato principalmente per opere famose e celebrate quali Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola, Il turco in Italia, Semiramide e Guglielmo Tell. Verranno eseguite la Sinfonia e la Cavatina di Rosina ‘Una voce poco fa’, tratte da ‘Il barbiere di Siviglia’; quindi spazio al ‘Don Pasquale’ di Donizetti con la Sinfonia e la Cavatina di Norina ‘Quel guardo il cavaliere – So anch’io la virtù magica’.

Si passerà poi a ‘Un ballo in maschera’ di Verdi con il Preludio e la Canzone di Oscar ‘Saper vorreste’. Sul fronte ‘straniero’ si potranno ascoltare, di Richard Strauss Jr., ‘Frühlingsstimmen’ (‘Voci di Primavera’), Op. 410, Pizzicato Polka, op. 449, e ‘Unter Donner und Blitz’ (‘Fra tuono e fulmine’), Op. 324.

Quindi toccherà a Gounod con la sua Arietta - Valse ‘Je veux vivre’ di ‘Romeo et Juliette’. Gran finale con il sempre coinvolgente ‘An der schönen blauen Donau’ (‘Sul bel Danubio blu’), op. 314, di Strauss, riconosciuto a livello mondiale come il valzer più celebre scritto dal compositore e come uno fra i più famosi brani di musica classica di tutti i tempi. I biglietti per i tre concerti possono essere acquistati nelle biglietterie dei tre teatri oppure online sul sito vivaticket.com. Per informazioni: www.filarmonicamarchigiana.com.

r. m.