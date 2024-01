Tris Filottranese. Sampaolese a secco

filottranese

3

sampaolese

0

FILOTTRANESE: Grilli, Fiordoliva S. (37’ st Capomagi), Perna (45’ st Nitrati), Mastri (35’ st Paesani), Mazzarini, Dignani, Tarabelli, Corneli, Storani (27’ st Nicoletti Pini), Maccioni, Grassi (27’ st Lorenzini). All. Strappini M.

SAMPAOLESE: Federici, Bittoni (26’ st Catani), Fioranelli, Cocilova, Chiariotti (32’ st Menotti), Boria, Bediako (39’ st Conte), Marchegiani, Gambadori (12’ st Troilo), Calvanese, Storoni (39’ st Mazzoli). All. Togni.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 20’ st Corneli, 29’ st Fiordoliva S., 38’ st Nicoletti Pini

Tris di reti della Filottranese che si riprende anche il primo posto solitario in classifica del girone B di Prima Categoria. Il nuovo anno inizia con un sorriso per la formazione di Marco Strappini che ci mette oltre un’ora per sbloccare la sfida contro un’agguerrita Sampaolese sotto la pioggia del San Giobbe. Solo al 20’ del secondo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Corneli che dopo un dribbling trova una bella traiettoria da fuori area che sorprende Federici. Dopo nove minuti i padroni di casa raddoppiano con Simone Fiordoliva. Al 38’ arriva il gol del definitivo 3-0.