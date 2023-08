Tritium e Giana: sfida 1-2 a Trezzo sull'Adda

Ieri pomeriggio amichevole a Trezzo sull’Adda tra Tritium e Giana Erminio. Un modo per i due club per prepararsi ai rispettivi campionato di serie D e C che li vedranno tornare protagonisti allo scattare ufficiale delle ostilità, con il gradito ritorno di due piazze storiche del calcio nostrano. Per la cronaca la partita che si è giocata allo stadio La Rocca è finita 2 a 1 per gli ospiti: Di Palma in rete per la Tritium al 17’ del primo tempo, pari di Verde al 24’ e raddoppio di Messaggi al 28’. L’amichevole è stata però per entrambe le formazioni ormai al culmine della loro preparazione precampionato, un incontro di prestigio anche per ribadire l’amicizia che intercorre tra le due società. La Tritium di mister Daniele Di Blasio ha concluso la sua campagna acquisti con l’ingaggio del 2005 Manuel Savino, mezzala dotata di dinamismo e piedi buoni che ha giocato con la Juniores nazionale del Seregno prendendo poi parte anche alla Viareggio Cup. La Giana Erminio di mister Andrea Chiappella (nella foto) che alla prima giornata della serie C farà visita alla Pro Patria allo Speroni ha da tempo invece chiuso le trattative per formare la propria rosa. Prossimo test per i gorgonzolesi domenica alle 11 in casa della Pro Sesto per continuare ad affinare i meccanismi di gioco e l’intesa tra i vecchi e i nuovi innesti di quest’estate. L.D.F.