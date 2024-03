Trofeo "Ancona 2000", edizione da applausi: il trionfo di Giuliano De Nicola

Ben 165 formazioni di coppia, agli ordini del direttore di gara Ubaldo Carletti, hanno partecipato alla trentaduesima edizione del Trofeo Evviva Casa, gara per coppie di categorie BCD ospitata dalla Bocciofila Stazione di Osimo presieduta da Nazareno Pettinari. Vittoria per Fiorenzo Fascinetti-Luciano Marinoni (Novilarese) che in finale hanno la meglio con il punteggio di 12-7 su Mario Moretti-Marco Bolis (Porto Potenza). Terzi Simone Funari-Massimo Lanni (Elpidiense) su Rossano Santarelli-Sauro Catervi (Cingoli).

LORETO. Secondo posto per Franco Sampaolo-David Torresi (Loreto) colto a Montefano nella trentesima edizione del Trofeo Comune di Montefano (coppie di categoria A) dietro a Francesco Tosoni-Federico Patregnani (Fontespina). Quarti Marco Caimmi-Michele Magnaterra (Castelfidardo).

ANCONA. Un’altra edizione da applausi per il Trofeo Ancona 2000, giunto alla ventitreesima edizione. A trionfare Giuliano Di Nicola, atleta abruzzese in forza alla formazione umbra del Sant’Angelo Montegrillo sul fanese Gianluca Manuelli (Sant’Angelo Montegrillo).

LORETO. Argento per Franco Sampaolo (Loreto) nella categoria A dietro Manuel Gattari (Fontespina) nel trofeo Antica Fornace a Passo Treia. Al terzo posto un altro atleta della Bocciofila Loreto, David Torresi. Nella gara per coppie di categorie BCD quarto posto per Bruno Bianchini-Sandro Magnaterra (Castelfidardo).