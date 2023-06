Trofeo Avis, studenti campioni di corsa

Grande successo per il trofeo Avis Fabriano con gare di corsa campestre organizzate in collaborazione con la Podistica Avis Fabriano. Coinvolte le tre scuole medie cittadine. Protagonisti gli atleti degli istituti comprensivi Zona Est "Aldo Moro", zona Ovest "Marco Polo", zona Centro "Fernanda Imondi Romagnoli". In totale nelle gare sono stati coinvolti 331 studenti. Le premiazioni sono state effettuate, tra gli altri, da Sebastiano Paglialunga (presidente Avis Fabriano), Cosimo Alterio (vicepresidente Avis Fabriano), Simone Micheletti (presidente Podistica Avis Fabriano), Emanuela Pierantoni (vicepresidente Podistica) e Dilia Spuri assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fabriano. "E’ stata una bellissima manifestazione sotto tutti i punti di vista - è il commento del presidente Avis Fabriano, Sebastiano Paglialunga -. Festa di valori spalmata sulla sempre maggiore sensibilizzazione verso la cultura del dono, con grande attenzione ai giovani e per i giovani che hanno nella pratica dello sport oltre all’elemento di forma fisica anche quello educativo e sociale".