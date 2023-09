Trofeo Lombardia al Geas Sesto San Giovanni: Oggi Presentazione Squadra A1 Basket Femminile

Oggi a mezzogiorno il Sanga Milano alzerà il sipario sulla sua stagione con la presentazione della squadra nella prestigiosa Sala Alessi del Comune di Milano. Alla presenza dell’Assessora allo Sport Martina Riva la compagine di coach Franz Pinotti per la prima volta rappresenterà la Milano del basket femminile in Serie A1. Un percorso lungo oltre un decennio con una lunga rincorsa nella serie cadetta. Ora le milanesi, targate da quest’anno RePower, riportano la massima serie in città dopo i fasti della Gemeaz conclusi ad inizio anni ‘90.

Il Trofeo Lombardia, però, l’ha vinto il Geas Sesto San Giovanni che, ovviamente, ha sfruttato la maggiore lunghezza della sua formazione e l’esperienza delle giocatrici in campo. Le rossonere hanno vinto 65-54, Giovedì 21, infine , la presentazione del Geas alla Torre Allianz a Milano.

San.Pu.