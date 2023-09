Trofeo Lombardia, Sanga-Geas torna il derby di BASKET. Torneo di Schio: prove tecniche per Brescia

Amichevole di lusso quella giocata dal Geas Sesto San Giovanni contro la Virtus Bologna. La sfida che la stagione passata aveva significato semifinale del campionato ora si è riproposta in veste di amichevole, ma ancora il risultato è stato favorevole alle felsinee per 63-71. Un test in vista del durissimo esordio in campionato che vedrà l’Allianz in campo il 1° ottobre contro le campionesse di Schio. Domani invece ci sarà il Trofeo Lombardia che svelerà il sipario sul nuovo Bocconi Sport Center che ospiterà le gare interne del Sanga Milano. Le milanesi affronteranno alle 19.30 proprio il Geas in rinnovato derby di Serie A1 che ormai non si vedeva tra le due città dalla fine degli anni ‘80 nella massima categoria.

Dopo lo scrimmage di lunedì contro Carugate, quella del palazzetto di Viale Toscana sarà il prossimo appuntamento per la Repower che si avvicina sempre di più alla prima storica stagione in Serie A1. Sarà il Sanga ad aprire la stagione nell’opening day di Schio sabato 30 settembre alle 14.30 contro San Martino di Lupari. Dopo la deludente stagione passata conclusa con la retrocessione invece prova a prepararsi per una stagione diversa il Brixia Brescia. Nel weekend torneo a Schio con le francesi di Tarbes, oltre San Martino di Lupari e la padroni di casa. Sandro Pugliese