Una trombosi fulminante, ‘Encio’ muore a 48 anni

Senigallia (Ancona), 6 gennaio 2023 – Addio ‘Encio’, persona buona dal cuore grande. Una tragica notizia che ha colto tutti di sorpresa, a meno di una settimana da alcuni problemi di salute, tutti risolvibili, che gli erano stati riscontrati. Poi, ad aggravare la situazione il Covid e una trombosi fulminante che non gli ha lasciato scampo: Lorenzo Seri si è spento a 48 anni. Proprio il 23 dicembre, aveva incontrato gli amici di sempre per una pizza di Natale, una tavolata piena di allegria e di sorrisi spenti ieri mattina dalla peggiore delle notizie: Encio non c’è più.

Gli amici più cari erano stati informati nei giorni scorsi e si erano stretti alla preghiera dei familiari nella speranza che il 48enne potesse riprendersi. Sin dall’inizio, i medici avevano dato poche speranze, poi il peggioramento delle sue condizioni le aveva affievolite ancora di più, fino a ieri mattina, quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Lorenzo Seri lavorava come commesso in un superstore della città, dove non era difficile incontrarlo nelle corsie, così come in sella alla sua bicicletta per le vie del centro o al Bar della Lega Navale per un aperitivo.

"Una persona che sapeva ascoltare – il ricordo dell’amico Francesco – aveva sempre tempo e una parola giusta per tutti. Molto discreto e riservato, ma se era tuo amico lo era per sempre. Nessuno come lui sapeva tenere stretto un segreto, come un’amicizia. Dire che mancherà è troppo poco, perché trovare una persona come lui è praticamente impossibile".

Da sempre faceva parte degli ‘Amici del Bar Penna’ un gruppo coeso di ragazzi amici da sempre e per sempre. A ricordarlo è Enrico, che nel suo profilo Facebook ha postato una foto in cui ritrae quattro piedi in ciabatte: "Lo scherzo che ci fece Maurizio quando prese l’auto nuova: ‘Non si sale con le scarpe’. Tu presi le ciabatte rosse cinque stelle rosse. E adesso non ci sei più Encio". "Non posso crederci, ciao Encio, ti ricorderò sempre con il tuo sorriso".

Era proprio il suo sorriso contagioso ad attrarre le persone, un sorriso che non risparmiava mai a nessuno: "Quando lo incontravo se non lo vedevo mi chiamava, un sorriso e un saluto. Lui era così, aveva sempre un gesto gentile per tutti. È proprio vero che se ne vanno sempre i migliori" - il ricordo di Federica – Una morte che ha lasciato un vuoto grande in città, un vuoto immenso quello che sente la sua compagna Tamara, cotitolare di una rosticceria di pesce molto nota in città. Ieri sera si è proceduto con il prelievo di alcuni organi: da stabilire ancora la destinazione degli stessi. I funerali di Encio saranno celebrati domani alle 15 alla chiesa di Cancelli.