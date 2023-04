Tronca la storia, lui la perseguita e viene ammonito

Lei decide di troncare la relazione, ma lui non l’accetta e la perseguita. Era costretta a girare in compagnia per paura di incontrarlo per strada o per timore che gli si parasse davanti in un qualche locale. Per questo motivo, una donna di circa 45 anni si è rivolta alla Polizia di Ancona. La signora riferiva di aver intrapreso una relazione con un uomo di una decina di anni più grande, conclusasi per sua volontà. Lui, però, non accettava la fine della storia e iniziava a tenere comportamenti molesti e persecutori, con l’invio di messaggi intimidatori al cellulare, sull’utenza della vittima, alternando minacce e insulti a tentativi di riconciliazione. La 45enne, stando a quanto trapela, in alcune circostanze, aveva la sensazione di essere pedinata e che l’uomo si appostasse fuori dalla sua abitazione, o che la seguisse nei luoghi o nei negozi in cui lei era solita andare. Un timore divenuto certezza quando sul terrazzo della propria abitazione, la donna rinveniva un cappello del molestatore, il suo ex, che evidentemente era arrivato fin lì per controllarla. Così, sono scattate le indagini della divisione di polizia anticrimine della Questura dorica. Al termine dell’attività istruttoria, il questore, Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ammonimento nei confronti del responsabile, intimandogli di interrompere ogni tipo di contatto e di condotta lesiva. Lo stalker è stato inoltre reso edotto della possibilità di ricorrere a percorsi di recupero, previsti per Ancona dall’apposito ‘Protocollo Zeus’, con la possibilità di accedere al servizio dedicato dell’Associazione ‘POLO9’. La misura di prevenzione nota come ‘Ammonimento del questore’ costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza di genere, prima che si concretizzi in azioni aggressive, di tipo fisico o psicologico, anche quando accadono in ambito familiare.

Nicolò Moricci