Tropicittà, grande cinema Un’estate di prime visioni

Un’estate di grande cinema sotto le stelle ad Ancona. Merito del cartellone di ‘Tropicittà’, all’Arena Italia in corso Carlo Alberto. Novità di quest’anno è il fatto che la programmazione comprenderà le prime visioni dei film in uscita in questi mesi, oltre alla classica selezione di seconde visioni della passata stagione. Imperdibile, stasera (ore 21.30), ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’, l’ultimo capitolo della mitica saga con Harrison Ford. Indiana Jones insegna archeologia a New York, e fa una vita ‘ordinaria’. Finché riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico ‘ucciso’ dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante è da anni negli archivi di Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il reperto per venderlo a un’asta. Martedì 11 si potrà vedere ‘The Menu’ di Mark Mulod, con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e John Leguizamo, mentre il giorno dopo, mercoledì 12, toccherà al secondo grande evento: ‘Mission Impossible 7’, nuovo capitolo della serie con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt.

Attesissimo è ‘Barbie’ di Greta Gerwin e Noam Baumbach, che sarà proiettato il 20 luglio. La pellicola è il primo adattamento cinematografico live action della celebre serie di fashion doll. Dopo essere stata cacciata da Barbieland perchè è ‘poco perfetta’, Barbie va nel mondo reale per trovare la vera felicità.

Ad agosto spicca ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan. La pellicola, basata sulla biografia ‘Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato’ racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer e dell’invenzione della prima bomba atomica nell’ambito del progetto Manhattan. Info www.teoremacinema.it.