Troppa folla per lo zoo, vigili a dirigere il traffico

Meteo incerto, gite fuori porta rimandate e allora quale migliore occasione per trascorrere la giornata di Pasquetta al Parco Zoo Falconara? Il grande giardino zoologico marchigiano, che si trova sulla collina di Barcaglione, è stato letteralmente preso d’assalto nella giornata di ieri tanto che, chi si trovava di passaggio, si sarebbe imbattuto in un vero e proprio incolonnamento di auto dirette nella struttura.

C’è voluto l’intervento delle forze dell’ordine per disciplinare la viabilità e consentire a tutti di visitare lo splendido zoo. Dove, proprio nei giorni precedenti il ponte pasquale, è arrivato un nuovo ospite: Alessandra, una cucciola di cammello sestogenita di Clara e Orazio, storica coppia del Parco. Neanche a dirlo è stata una delle più fotografate dalle famiglie e dai bambini, in estasi e curiosi di scoprire il mondo degli animali.

Aprile, come preannunciato dai gestori del Parco Zoo Falconara, sarà un mese ricco di eventi. Per tutti i sabati del mese sono in programma incontri con le biologhe, che durante l’arco dell’intera giornata guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta degli okapi (ore 11), dei grifoni (16) e dell’ippopotamo (17). Curiosità e scienza saranno gli ingredienti delle speciali mini-lezioni, che verranno in parte replicate anche di domenica, con gli okapi e l’ippopotamo protagonisti dei simpatici focus.

Torneranno anche le domeniche tematiche alle 14 presso l’Aia del Contadino, ovvero gli attesi appuntamenti con le interviste: momenti di sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ambiente e originali sketch, attraverso i quali lo staff didattico-scientifico fingerà di dialogare con un animale per svelarne caratteristiche e abitudini. Il prossimo appuntamento, domenica prossima, è con il lupo, simbolo della natura selvatica.

Si parlerà dell’importanza della salvaguardia di una specie minacciata di estinzione a causa di paure e pregiudizi.