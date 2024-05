"Troppa incertezza. Pronti a difenderci"

"Ogni giorno si sente una nuova cosa. Certamente questa decisione non è da sottovalutare ma sino a quando non avremo notizie certe non è facile fare delle previsioni. Poi una volta avute le giuste indicazioni ci muoveremo di conseguenza". Parole queste di Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante e presidente del Consorzio La Baia dopo aver appreso la notizia della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che stoppa le deroghe sulle concessioni balneari. "Prendiamo atto di questa notizia – afferma Edoardo Rubini dello stabilimento Emilia – vedremo poi se sarà possibile in qualche modo difendersi giuridicamente da questa decisione. Spero che chi provvederà ad emanare i bandi tenga anche conto di chi per tanti anni ha contribuito, con la sua attività e il suo impegno, a migliorare la realtà di tutta Portonovo. In Italia il turismo rappresenta un settore trainante per l’economia anche per le sue coste e il suo mare. Ora l’Europa invece di valorizzarlo lo vuole smantellare". La sentenza n.03940/2024 riguarda un ricorso del 2023 di un proprietario di uno stabilimento balneare di Rapallo. I giudici si richiamano ai "principi della Corte di Giustizia Ue, 20 aprile 2023, e a tutta la giurisprudenza europea precedente". Nella sentenza ribadisce lo stop alla nuova proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni decisa dal Governo con il decreto Milleproroghe e applicata in molti comuni italiani in attesa delle nuove norme annunciate dall’esecutivo. "Penso che il Comune dovrà agire di conseguenza – sottolinea Gianni Boriani dello stabilimento Franco – ma non so come si possa mandare all’asta le concessioni a pochi giorni dall’avvio della stagione balneare. Sono processi che richiedono tempo".

Claudio Desideri