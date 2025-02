"Troppa sporcizia. Serve educazione"

"Il problema principale è che dovremmo tenere più pulita la città, e invece la gente è sporca. Il Comune ha messo i cestini, ma non c’è niente da fare. La maggior parte dei padroni dei cani non raccoglie niente, molti buttano la carta per terra. Bisognerebbe educare i cittadini. Per il resto so che c’è stato un incontro con il Comune per il problema parcheggi, c’è una collaborazione, i marciapiedi sono stati rifatti, manca solo la parte di là, dove non s’è trovato l’accordo con i condomini. Poi ci sono problemi di viabilità, dovuti al fatto che la gente lascia l’auto in doppia fila. Ci sarebbe da allargare il parcheggio dell’ex Umberto I, da fare un altro piano per avere più posti".