Troppe assenze a scuola, il caso al sindaco

Troppe assenze, gli studenti rischiano l’anno. Almeno due casi, che riguardano soprattutto studenti che frequentano gli istituti professionali della città, sono stati segnalati ai servizi sociali. Ad informare le famiglie sul decreto Caivano del 2023 che ha introdotto anche misure che riguardano la scuola, sono stati in questi giorni alcuni dirigenti di primarie e secondarie. "…Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge" si legge nel decreto.

A tre mesi dal termine dell’anno scolastico alcuni dirigenti, attraverso una circolare girata anche alle famiglie, hanno invitato i coordinatori di classe a segnalare i nominativi degli alunni che si trovano nella condizione di rischio di elusione dell’obbligo di istruzione, avendo accumulato nell’ultimo trimestre un numero di assenze pari o superiore a 15, anche non continuative, senza giustificazione formale dovuta a motivi di salute o altri impedimenti gravi. Ma ci sono anche casi che hanno già portato, come prevede la normativa, i dirigenti ad informare il primo cittadino che a sua volta ha attivato i servizi sociali. Difficile per i genitori non essere informati della presenza a scuola del proprio figlio: le assenze sono presenti nel registro elettronico di cui ogni genitore possiede le credenziali. Un modo per monitorare in ogni momento sia le presenze, che l’andamento scolastico del proprio figlio. Nei prossimi giorni i coordinatori consegneranno i report riguardo agli studenti che hanno cumulato più di 15 assenze negli ultimi tre mesi e i genitori saranno chiamati a motivare le assenze che potrebbero essere dovute non solo a motivi di salute o vacanze, ma anche per partecipare a gare sportive. Si avvia alla chiusura un anno scolastico che per molti istituti della città è stato funesto, a causa dell’impossibilità a trovare una sede definitiva per quelle classi che erano rimaste senza aula dopo che un’ala dell’Istituto Corinaldesi Padovano era stata dichiarata inagibile a 72 ore dall’inizio dell’anno scolastico.