"Troppe barriere architettoniche". Più di 200 i negozi non accessibili

Troppe barriere architettoniche in centro: il consiglio comunale, anche su stimolo e in collaborazione con la Consulta per la disabilità, ha approvato le linee guida per l’accessibilità dei locali aperti al pubblico: "Non avranno valore prescrittivo – spiegano dal Comune – ma rappresenteranno un contributo pratico per affrontare e risolvere le criticità legate alle difficoltà di accesso. Il documento si richiama al regolamento edilizio comunale, il quale prevede che ‘la progettazione e la realizzazione di interventi urbanistici-edilizi devono essere effettuate in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche’". Le linee guida sono state precedute da un censimento compiuto grazie alla disponibilità delle associazioni del commercio e dell’artigianato, dal quale è emerso che "il 65% delle attività aperte al pubblico nell’area del centro storico – pari a 222 sui 342 totali – presenta barriere architettoniche. Una percentuale che coinvolge sia le attività che hanno la vetrina a filo con il muro – sono 151 –, che quelle con vetrina in posizione arretrata (le restanti 191). Una situazione resa più evidente a seguito dei recenti lavori di riqualificazione di corso Matteotti".