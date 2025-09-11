"Troppe leggerenze difensive e in avanti Morais è fermo"

Il calendario di certo non aiuta un Castelfidardo in cerca di amalgama, condizione e di giocatori. Ma anche dei primi punti in campionato dopo il pesante ko di domenica in casa contro la Sammaurese. Perché fra tre giorni i fidardensi scenderanno in casa di un Teramo pronosticato da molti come il favorito principale alle promozione in C. In casa fidardense invece mister Stefano Cuccù non potrà contare sull’intera rosa visto che l’attaccante Morais è stato fermato da un problema muscolare patito ad Ancona in Coppa. E resterà ai box anche domenica. Meno problemi l’allenatore del Castelfidardo li dovrebbe avere in difesa visto che sia Paramatti che Fallisi si sono allenati. "Speriamo di migliorare la condizione di Paramatti e di recuperare a pieno Fallisi visto che è reduce da una settimana di virus con vomito" fa sapere l’allenatore dei fidardensi.

Pedine che servono inevitabilmente dopo le leggerezze difensive di domenica contro la Sammaurese con tre gol subiti dal Castelfidardo nel primo tempo. "Abbiamo analizzato la partita, abbiamo visto i tanti errori commessi e cosa abbiamo sbagliato. Stiamo lavorando tanto e con intensità per cercare di migliorare tutto quello che abbiamo sbagliato, oggettivamente troppo". Domenica la sfida in casa del Teramo. "Lo stiamo studiando, ho già guardato singolarmente tutti i giocatori, analizzeremo le ultime partite. Ci aspetta una sfida difficile, ma faremo meglio dell’ultima uscita. Ci stiamo preparando ad avere un atteggiamento diverso in tutte le zone del campo e speriamo che da qui a domenica riusciamo a migliorare sotto tanti punti di vista. Essendo una squadra nuova dobbiamo crescere, ma lo dovremo fare in fretta perché non abbiamo molto tempo".

Intanto dal mercato dovrebbe arrivare un attaccante. "La società sta lavorando, è disposta a fare un ulteriore sacrificio, quindi qualcosa arriverà, speriamo già in questi giorni". In attesa, il primo gol in partita ufficiale è arrivato da un giovane fidardense, Alessandro Zanutel. "Ha fatto un buon esordio in categoria, ha fatto bene quello che doveva fare, ha avuto qualche occasione che poteva forse sfruttare meglio, ma già che si sia creato tutte queste occasioni da gol in 35 minuti che è stato in campo denota un grande fiuto. Dovrà crescere, ma è un ragazzo bravo, si impegna, speriamo di farlo crescere in fretta, perché in area è un giocatore molto pericoloso. Ha fiuto del gol".