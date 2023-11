Troppe risse, il questore chiude 15 giorni il Four Roses agli Archi

Troppi interventi di polizia e carabinieri, il questore Cesare Capocasa fa chiudere il bar Four Roses. E’ il locale più storico degli Archi, ritrovo del quartiere e di tante generazioni di giovani che ci fanno tappa prima e dopo e la discoteca. Le forze dell’ordine hanno effettuato molti servizi al bar, sono dovute intervenire spesso nell’ultimo periodo per litigi scoppiati tra la clientela, risse che si sono verificate fuori dal locale e per una clientela ubriaca che avrebbe creato disordine pubblico e messo a rischio la sicurezza dei cittadini. La chiusura disposta, da ieri, sarà temporanea, per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Un colpo al cuore per i gestori che vivono dell’attività di bar. Nell’ultimo periodo però, stando alla polizia, l’area in prossimità del locale era diventata teatro di azioni delittuose perpetrate da soggetti, per lo più pregiudicati, che con i loro atteggiamenti molesti avevano creato allarme sociale nella cittadinanza. Alcuni giorni fa erano dovute intervenire nuovamente le volanti della Polizia di Stato unitamente al personale del radiomobile dei carabinieri, per la segnalazione di una rissa. Sul posto era stato rintracciato un cittadino straniero che aveva subito delle lesioni che versava in stato di ebbrezza alcolica. In un altra occasione un avventore era stato trovato in strada in coma etilico dopo aver consumato alcolici nel bar. Numerosi altri interventi hanno reso necessario l’intervento del questore che ha emesso il provvedimento. Un’eventuale ulteriore sospensione dell’attività, se si dovesse verificare in futuro, porterebbe alla revoca definitiva della licenza. La chiusura del Four Roses segue altre chiusure temporanee decise dal questore e che hanno riguardato altri locali pubblici della movida anconetana. Agli inzi di ottobre era toccato ad un bar in corso Mazzini, L’Opera, che ha fatto ricorso al Tar e ha poi riaperto, Poi era toccato a due bar-pub di piazza del Papa. Davano da bere alcolici ai minorenni.