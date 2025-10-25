Troppe risse, locale chiuso. Mannaia del questore sul lungomare

Risse e disordini, chiuso per 25 giorni un locale sul lungomare Dante Alighieri. L’esercizio, situato sul lungomare di Senigallia, area maggiormente frequentata da giovani durante l’estate, è risultato essere teatro continuo di risse e disordini. I diversi controlli effettuati, soprattutto il sabato notte, hanno consentito di verificare la presenza di un elevato numero di soggetti pregiudicati o aventi precedenti di polizia. Gli agenti, da un controllo effettuato lo scorso luglio, hanno riscontrato, seduti nel dehors, la presenza di una decina di giovani, quasi tutti pregiudicati per reati legati principalmente al traffico di sostanze stupefacenti. Un giovane era precipitato dall’alto durante una rissa che si era verificata ad agosto e, anche in quel frangente, i poliziotti, arrivati sul posto, avevano riscontrato la presenza di numerosi giovani di cui dieci già gravati da precedenti di polizia. A fine agosto, da un altro controllo effettuato, era stata riscontrata ancora una volta la presenza di giovani gravati da precedenti, oltre che di un giovane in possesso di un coltello a serramanico e a scatto. Lo stesso esercizio, già nel 2021 e nel 2022 era stato oggetto di provvedimenti di sospensione della licenza, per la durata rispettivamente di 15 e 20 giorni. La sospensione era scattata in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche a persone minorenni. "Si precisa che la misura adottata dal Questore non assolve ad una esigenza punitiva o repressiva, bensì risponde a una finalità esclusivamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico", spiega la Questura di Ancona in un comunicato.