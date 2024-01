"Troppe sagre". Ora scoppia la protesta

"Abbiamo avuto troppi disturbi per colpa delle sagre a Campocavallo di Osimo. Nel 2023 ce ne sono state ben cinque, con 17 giorni di festa in totale, giorni in cui bisogna adeguare le proprie esigenze a quelle delle sagre per via della musica a tutto volume, delle prove che iniziano già nel pomeriggio e per via del rumore post festa dovuto allo smontaggio dei palchi fino a notte inoltrata". È una lettera di protesta, questa, partita da un cittadino che sta raccogliendo firme da inoltrare all’assessore al turismo, Michela Glorio, in vista appunto dell’organizzazione delle sagre. Anche se la bella stagione è lontana, è una richiesta che tanti hanno definito già come legittima, immaginandosi già lì, a vivere quei momenti. "Non si è liberi di tenere la finestra aperta. Sto raccogliendo firme per limitare i disagi nel 2024 – continua –. La proposta è articolata per bilanciare le feste tra tutte le località, limitare i giorni di festa per ogni singola sagra a due giornate (sabato e domenica), non avere sagre per due week-end consecutivi nella stessa località, chiedere di abbassare il volume delle prove pomeridiane a valori bassi (suonare musica per tutto il pomeriggio ad alto volume non ha senso, come alla festa del frizzantino il 26 agosto). Bisogna cercare di limitare i disagi per la popolazione di Campocavallo, che vive nelle zone vicine al parco".