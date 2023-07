Troppi cantieri, sos riposo Giro di vite sui rumori

Sono tanti i cantieri che nel corso dell’anno vengono aperti all’interno delle mura osimane per rifare selciato, asfalti, rimettere apposto palazzi e dimore. Con buona pace però dei residenti, e non solo, che lamentano i forti rumori a orari insoliti che spesso turbano la giornata. Proprio in queste calde ore è arrivata l’ordinanza anti rumore per il centro storico di Osimo. Con l’intenzione di tutelare il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica, è stata appena firmata dal dirigente del dipartimento del territorio Roberto Vagnozzi per stabilire gli orari in ci è possibile eseguire le attività rumorose nel "salotto cittadino" dove, per la tipica conformità dei luoghi, rimbombano in maniera amplificata ogni suono. "Richiamando le precedenti ordinanze sul problema e considerata la volontà dell’amministrazione comunale di riproporre la limitazione degli orari delle attività rumorose per i giorni festivi e per il pomeriggio del sabato", si legge nell’ordinanza, nell’incipit.

Da oggi si potrà "fare rumore" solo in certi orari, diversi rispetto a prima. L’atto in pratica consente l’emissione acustica per attività lavorative di tipo edilizio i giorni feriali dalle 7.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, con esclusione del sabato pomeriggio e nel rispetto del decreto ministeriale sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno del 1991 a seconda delle diverse zone territoriali. Nei giorni festivi è vietato.

Non solo lavori. L’ordinanza consente poi l’emissione acustica per attività connesse all’erogazione di servizi per il tempo libero e attività ricreative i feriali dalle 7.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.30, sempre con esclusione del sabato pomeriggio, e divieto nei giorni festivi. I contravventori saranno puniti.

Resta il rebus viabilità, proprio per la presenza di diversi cantieri, in centro: il primo cittadino risponde in particolare che, nei giorni di mercato settimanale o di eventi che richiedono la chiusura di piazza del Comune, per accedere all’ospedale si può transitare per via Ungheria, salire via Marcelletta, via Guasino e infine via Leopardi dove è stato invertito il senso di marcia. Si sta attendendo poi il progetto per la messa in sicurezza della volta centrale dei Tre Archi chiusa per un pericoloso distacco dopo il maltempo di giugno: il Comune solleciterà la ditta ad avviare quanto prima i lavori e riaprire il traffico su via Matteotti verso il periodo di Ferragosto.

