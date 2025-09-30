Troppi cantieri, vince sosta selvaggia

La presenza dei tanti cantieri in centro storico a Osimo ha generato il problema della sosta selvaggia. "Da qualche mese lavoro nel centro storico e devo per forza usare la macchina e quando mi trovo davanti situazioni difficili la prima cosa che mi domando è se un’ambulanza ci passerebbe. E’ proprio quello che è successo l’altra sera davanti all’ex Corridoni. Io capisco tutto, non ci sono posti in centro per i lavori ma inventarsi parcheggi dove non ci sono non è che vada poi così bene", scrive un ex conducente di ambulanze sfruttando anche i social dove l’argomento, di cui si è molto discusso anche durante il Consiglio di quartiere, rimbalza continuamente. "Anche davanti Palazzo Campana e piazza Dante, dove è in corso il cantiere infinito, non vengono mai rispettati i divieti e accadono ancora situazioni simili. Per favore mettete blocchi in cemento o multate seriamente queste persone monitorando più spesso la zona", dice un altro. Quello della carenza di parcheggi in centro era un problema già esistente, acuitosi fortemente negli ultimi tempi appunto a seguito dei numerosi cantieri attualmente presenti in diverse zone (piazza Dante, via Campana, piazza Sant’Agostino e piazza Gramsci). Sono stati tolti numerosi spazi destinati a parcheggi, creando sempre più disagi. In particolare i lavori alla scuola Santa Lucia termineranno a gennaio-febbraio e a seguito delle segnalazioni pervenute riguardo rumori e polvere sono stati attivati gli uffici competenti per far rispettare le regole. C’è anche il nodo decoro connesso alla presenza dei piccioni: il servizio di pulizia è svolto dall’Astea secondo una programmazione che Il Comune, che ha preso atto delle tante segnalazioni per la presenza di guano, rafforzerà dove più necessario. E poi le deiezioni canine, un altro disagio che attanaglia non solo il centro. "Il Consiglio di Quartiere di San Biagio ringrazia per le segnalazioni e ricorda che i proprietari di cani devono obbligatoriamente pulire la pipì dei propri animali dalle aree pubbliche, portando con sé una bottiglietta d’acqua per diluire l’urina, per evitare multe che possono variare da 25 a 500 euro, a seconda del regolamento comunale. Inoltre, la mancata raccolta delle deiezioni del proprio cane viene punita dalla legge, con il proprietario che andrà incontro a multe salate: si può arrivare fino a tremila euro di multa a seconda delle zone".

Silvia Santini