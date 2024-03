Troppi errori, Clementina si arrende a Firenze

3

CLEMENTINA 2020

PARZIALI: 25-21, 25-22, 25-21

LIBERI E FORTI 1914 : Costamagna 10, Degli Innocenti 13, , Sacchetti 14, Toccafondo 3, Galli 7, Alberti 5, Coluccini (L), Trimarchi, Becucci, Migliarini, Pieraccioni, Bruni, Goretti. All. Pucci

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 1, Ciccolini 8, Stafoggia 3, Usberti 1, Fedeli 7, Canuti 6, Grilli 14, Saveriano, Sposetti (L), Bastari, Boari, Paparelli. All. Paniconi.

Arbitri: Scialpi e Tizzanini.

La Clementina non riesce a trovare continuità e in Toscana patisce una sconfitta netta in tre set. Un vero incubo la trasferta sul campo fiorentino per la formazione di Paniconi che sbaglia troppo nel primo set faticando come sempre a mettere i palloni a terra. Un trend che continua anche nel secondo set con tanti errori delle marchigiane che facilitano il compito alle locali. La classica reazione dopo il doppio svantaggio non c’è da parte della Clementina che si arrende dopo tre set dopo una partita condita di errori, ma anche di imprecisioni e momenti di confusione e nervosismo oltre ai soliti problemi in attacco.