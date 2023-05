Troppi incidenti stradali, la polizia va in ateneo

Domani, alle ore 10, presso Villarey, sede della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, la Polizia di Stato terrà un incontro con gli studenti del primo anno accademico dedicato al tema della sicurezza stradale e finalizzato alla sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali, sempre più in aumento tra i giovani. La Polizia Stradale delle Marche intratterrà i giovani, anche con l’aiuto di filmati, per promuovere comportamenti responsabili alla guida e corretti stili di vita, con un focus particolare sugli effetti che le condizioni psicofisiche alterate hanno sulla conduzione dei veicoli.