"Troppi investimenti, servono più zone 30"

Jesi come Bologna: verso una città sempre più zona 30. "Nel 2023 – evidenzia dalla maggioranza Jesi in Comune - sono stati 20 gli investimenti ai danni di pedoni e ciclisti nella nostra città che hanno portato alla morte di 2 persone. La letteratura scientifica evidenzia che la gravità dell’investimento dipende dalla velocità con cui avviene l’impatto, mentre la velocità dipende dalla grandezza delle strade urbane, che consente sorpassi non autorizzati, velocità eccessiva, parcheggi in seconda fila e così via. Alcune delle nostre strade in città hanno configurazioni e dimensioni che non ne giustificano la reale funzione. Sul viale della Vittoria, via XIV Maggio, viale del Lavoro, viale don Minzoni, via Gallodoro, viale Papa G. XXIII, l’automobilista percepisce l’ampiezza della strada e ciò lo induce a raggiungere velocità eccessive. L’Oms sostiene che le città 30 avranno un’importanza fondamentale nella riduzione del numero di morti per incidenti e il Parlamento europeo ha proposto l’introduzione del limite a 30 km/h in tutte le città europee con zone residenziali. Riteniamo necessario lavorare in questa direzione ed è importante che l’amministrazione abbia assunto questo orientamento. Pochi mesi fa è stata istituita una nuova zona 30 in via Gramsci e vie limitrofe e si stanno apportando modifiche agli attraversamenti pedonali".