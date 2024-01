Troppo Cesena, l’Ancona si perde tra la nebbia

Ancona

0

Cesena

2

(3-5-2): Perucchini; Mondonico (32’ st Basso), Cella, Pellizzari; Clemente, Saco, Prezioso, Paolucci (16’ st Giampaolo, 31’ st Gatto), Martina; Energe (16’ st Cioffi), Spagnoli. A disp. Vitali, Pierandrei, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Moretti. All. Colavitto.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (24’ st Francesconi), De Rose, Donnarumma; Saber (24’ st Berti), Kargbo (38’ st Ogunseye); Shpendi C. (17’ st Corazza). A disp. Veliaj, Siano, Pitti, Chiarello, Pierozzi, David, Piacentini, Giovannini. All. Toscano.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Reti: 6’ st Kargbo, 48’ st Francesconi.

Note - Ammoniti: Colavitto, Mondonico, Kargbo, Spagnoli, Prestia; espulso: al 29’ per proteste Prezioso; spettatori: 5293 compresi 1000 ospiti per un incasso di euro 34226; recuperi: 0’ + 4’.

L’Ancona regge un tempo, poi due gol del Cesena costringono i dorici alla resa nella nebbia del Del Conero. Prova buona a metà, per la squadra di Colavitto, che se nel primo tempo riesce a mostrare cose migliori del Cesena, nella ripresa si arrende alla capolista: incassa subito un gol su bel numero di Kargbo ma perde anche Prezioso, rosso diretto per proteste, che costringe Colavitto a ridisegnare la squadra in campo. Così nel recupero, con l’Ancona sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, il Cesena trova il raddoppio, probabilmente immeritato per quanto visto in campo, e festeggia la nuova leadership del campionato, rafforzata dal sonoro ko della Torres. Ancona gagliarda e attenta nel primo tempo, capace di imbrigliare la manovra dei romagnoli e di sfruttare, quando può, l’agilità di Energe e di Paolucci. Anche gli angoli del primo tempo, 6-5 in favore dei dorici, testimoniano un leggero predominio biancorosso, fatto di attenzione e intensità. I dorici ci provano a più riprese, con un sinistro di Spagnoli, con un bello spunto di Energe, con Paolucci chiuso da Prestia.

Poi un’occasione per parte: la prima di marca dorica, su angolo di Prezioso sotto la Nord, Saco di testa impegna in un difficile intervento Pisseri, poco dopo dall’altra parte destro da fuori di Kargbo, Perucchini salva in angolo. Nella ripresa al primo tentativo passa il Cesena: confeziona Adamo da destra, Kargbo controlla evitando Pellizzari e firma il vantaggio. Colavitto si gioca la carta di Cioffi per Energe e Giampaolo per Paolucci, ma verso la mezz’ora l’arbitro Cavaliere sventola nella nebbia il rosso a Prezioso e il mister è costretto a togliere Giampaolo per Gatto, inserendo anche Basso per Mondonico, già ammonito (salterà la Juventus).

La partita finisce qui: l’Ancona termina in avanti senza peraltro mai mettere in difficoltà il Cesena. Così la capolista nel recupero trova con Francesconi un raddoppio che sa di beffa.

Giuseppe Poli