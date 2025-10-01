Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
"Troppo fango su Matteo. Non tutto da buttare"
1 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
Nonostante la bocciatura di Matteo Ricci, i marchigiani hanno riconfermato Maurizio Mangialardi con 4078 voti. "Il diffuso sentimento di insoddisfazione...

Maurizio Mangialardi eletto con il Pd

Maurizio Mangialardi eletto con il Pd

Nonostante la bocciatura di Matteo Ricci, i marchigiani hanno riconfermato Maurizio Mangialardi con 4078 voti. "Il diffuso sentimento di insoddisfazione verso l’operato della Giunta Acquaroli, testimoniato dalla bocciatura di 4 assessori su 6 da parte degli elettori, non si è tradotto in sostegno alla nostra proposta alternativa – spiega – ma per me è arrivata un’attestazione di stima per me molto importante e di cui avverto la responsabilità".

Per il Pd è una sconfitta che infonde ottimismo: "A Senigallia il Pd è primo partito con oltre il 30% e il centrosinistra è avanti di quasi 13 punti sul centrodestra. Anche nella Valle del Misa e del Nevola, territorio tradizionalmente per noi più complesso, abbiamo ottenuto ottimi risultati: quello mio personale è frutto del riconoscimento di quanto fatto negli anni. Certamente non possiamo dirci soddisfatti del 22,5% su scala regionale, ma vinciamo in tante realtà importanti: Ancona, Jesi, Senigallia".

Sanità, sociale, infrastrutture ma anche ricostruzione post alluvione 2022, da qui si riparte: "Il nostro territorio è ancora segnato, ferito da quella tragedia: c’è ancora molto da fare". Scarsa affluenza e l’avviso di garanzia a Matteo Ricci, due variabili che hanno inciso sull’elezioni: "Purtroppo non siamo riusciti a mobilitare in modo adeguato il nostro elettorato ed è stato gettato ingiustamente tanto, troppo fango su Matteo, che ha tuttavia avuto la forza di resistere, rispondere e portare avanti una campagna elettorale coraggiosa".

