"Troppo fango su Matteo. Non tutto da buttare"

Nonostante la bocciatura di Matteo Ricci, i marchigiani hanno riconfermato Maurizio Mangialardi con 4078 voti. "Il diffuso sentimento di insoddisfazione verso l’operato della Giunta Acquaroli, testimoniato dalla bocciatura di 4 assessori su 6 da parte degli elettori, non si è tradotto in sostegno alla nostra proposta alternativa – spiega – ma per me è arrivata un’attestazione di stima per me molto importante e di cui avverto la responsabilità".

Per il Pd è una sconfitta che infonde ottimismo: "A Senigallia il Pd è primo partito con oltre il 30% e il centrosinistra è avanti di quasi 13 punti sul centrodestra. Anche nella Valle del Misa e del Nevola, territorio tradizionalmente per noi più complesso, abbiamo ottenuto ottimi risultati: quello mio personale è frutto del riconoscimento di quanto fatto negli anni. Certamente non possiamo dirci soddisfatti del 22,5% su scala regionale, ma vinciamo in tante realtà importanti: Ancona, Jesi, Senigallia".

Sanità, sociale, infrastrutture ma anche ricostruzione post alluvione 2022, da qui si riparte: "Il nostro territorio è ancora segnato, ferito da quella tragedia: c’è ancora molto da fare". Scarsa affluenza e l’avviso di garanzia a Matteo Ricci, due variabili che hanno inciso sull’elezioni: "Purtroppo non siamo riusciti a mobilitare in modo adeguato il nostro elettorato ed è stato gettato ingiustamente tanto, troppo fango su Matteo, che ha tuttavia avuto la forza di resistere, rispondere e portare avanti una campagna elettorale coraggiosa".