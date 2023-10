Troppo tenero l’Empoli per fermare questa Dea

L’Atalanta, vestita di rosso, respira aria di alta classifica dopo il rotondo successo a Empoli per 3-0, griffato da una doppietta e da un assist di un Gianluca Scamacca devastante sotto gli occhi del ct Spalletti in tribuna.

Il 24enne centravanti romano, dopo un ottobre difficile, è letteralmente esploso in un’ora da mattatore assoluto: due gol, uno di tacco dopo cinque minuti su assist di Lookman, e una sassata di destro al quinto della ripresa per il 3-0, in mezzo un palo da rapace in area, un gol annullato per offside di Koopmeiners, l’assist alla mezz’ora per smarcare lo stesso olandese per il raddoppio, e nella ripresa un’altra traversa, con un bolide da fuori a completare il repertorio offensivo del numero 90.

Vittoria schiacciante contro un Empoli non pervenuto, per meriti nerazzurri più che per demeriti dei toscani. La squadra di Gasperini ha approcciato nel modo giusto, con pressing alto e marcature francobollate, annullando fin da subito l’Empoli per poi metterlo ko con le saette di Scamacca, trasformando di fatto la ripresa (senza Scalvini costretto ad uscire all’intervallo per una lombalgia) in un’amichevole buona sola per fare giocare le seconde linee.

Tre punti pesanti per la Dea, che scavalca il Napoli e sale a quota 19 punti, dopo un avvio da sei vinte e una pareggiata (contro la Juventus con molti rimpianti per le tante parate di Szczesny e una traversa di Muriel): questo il biglietto da visita con cui la Dea si presenterà sabato al Gewiss per la sfida tutta nerazzurra contro la capolista Inter.

Gasperini ha solo motivi per sorridere: Lookman sta confermandosi decisivo anche quando non segna, Koopmeiners si conferma stoccatore e al Castellani è tornato protagonista Hateboer, in campo per novanta minuti a distanza di otto mesi dalla rottura del legamento crociato.