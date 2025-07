"Troppo vicino alle case. Per voi pare un barbecue"

La battaglia del Comitato Aria Nostra per evitare che il crematorio sia realizzato dentro il cimitero di Tavernelle va avanti e parte da alcuni cardini: "Non siamo ideologicamente contrari alla realizzazione di impianti di cremazione e tanto meno contro l’idea delle cremazioni che stanno crescendo – hanno spiegato i coordinatori del Comitato nei loro interventi ieri, Simone Spina, Daniela Diomedi e Patrizio Lazzaro, riferendosi all’amministrazione comunale – Semplicemente non lo vogliamo lì, a poche centinaia di metri dalle abitazioni. Manca il Piano di Coordinamento regionale e le procedure ambientali di autorizzazione non sono una garanzia. Stando alle vostre dichiarazioni, voi considerate quell’impianto come un semplice barbecue. Il liceo Galilei dite che è a 550 metri di distanza, non ci fidiamo e pensiamo che voi siete in malafede. Se dovete prendere esempio da qualche regione, oltre che alla Toscana fate riferimento a quanto fatto dal Veneto in materia. E poi, dopo le analisi dell’aria che dureranno un anno, qualora emergessero valori ambientali preoccupanti cosa fate, interrompete e buttate via i soldi già impegnati? Lo fate anche come business, ma vorremmo capire dove sta la convenienza, specie in una regione dove il numero di impianti e di cremazioni in base alla popolazione è sufficiente e non necessita di altri siti". E poi il messaggio più importante: "Negli anni gli studi di esperti hanno confermato la pericolosità delle emissioni di agenti inquinanti e ciò che esce da quegli impianti resta nei corpi delle persone".