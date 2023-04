Trova casa occupata "Avevo freddo"

Trova un uomo che vive nella sua casa e chiama la polizia. E’ successo ad un 39enne anconetano che mercoledì pomeriggio, passando a controllare una seconda abitazione in via Fano, di sua proprietà, dove però non abita, si è accorto che all’interno c’era uno straniero. Era un pachistano di 45 anni, con regolare permesso di soggiorno, che per fuggire al freddo della strada si era introdotto nell’appartamento che ha detto di avere trovato con la porta socchiusa. Il senzatetto aveva appoggiato dentro la casa alcuni oggetti personali come dei vestiti e anche dei piatti dove ha mangiato. Dall’appartamento non mancava nulla ma è stato trovato il contatore forzato. Lo straniero infatti lo aveva aperto per riattivare la corrente elettrica al suo interno. Aveva preso possesso dell’abitazione da circa tre giorni perché il proprietario era passato a controllare la casa domenica ed era tutto a posto. Il pachistano non aveva fatto danni, la porta di ingresso infatti l’aveva trovata socchiusa e lui l’avrebbe solo spinta per entrare e trovare un po’ di tepore, lontano da questi notti in cui il freddo è tornato a farsi sentire. La polizia ha provveduto a far lasciare l’abitazione occupata abusivamente. Se il proprietario lo denuncerà si procederà per invasione di edificio privato.