Trova l’auto scassinata: donna sventa il furto

Le volanti sono intervenute ieri in via Monte Catria in quanto una donna segnalava il tentato furto della propria auto. Sul posto, la donna mostrava il proprio veicolo che presentava il deflettore destro posteriore infranto, il cofano motore sbloccato, un supporto in plastica del veicolo posti sul sedile. Sul sedile veniva rinvenuta la centralina di avviamento del veicolo che, verosimilmente, era stata asportata per essere sostituita e permettere così l’accensione della macchina. La donna riferiva di aver posteggiato la vettura il giorno prima sotto la propria abitazione e di aver visto la macchina, l’ultima volta, alle 19 circa della sera precedente. L’indomani mattina, uscendo di casa, si accorgeva del furto del veicolo e allertava le forze dell’ordine. Sul posto anche la scientifica. Sempre le volanti sono intervenute ieri alle 9 in via Macerata poiché giungeva una segnalazione di una lite tra più persone.

Sul posto si prendevano contatti con il richiedente il quale riferiva che nella mattinata un suo conoscente, nonché convivente, mentre si trovava all’interno dell’abitazione andava improvvisamente in escandescenza, per tal motivo contattava le forze dell’ordine. Riferiva di ospitare l’uomo da circa due anni e che, nella giornata odierna, senza alcun motivo, quest’ultimo andava in escandescenza dal quale scaturiva una lite verbale, circostanza che veniva confermata anche dalla moglie e dalla figlia del richiedente. Gli operatori, una volta calmati gli animi, richiedevano i documenti identificativi e l’uomo, ospitato, indicava le proprie generalità senza fornire alcun documento.Dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, all’esito dovuti accertamenti, risultava non in regola con i documenti. E’ stato denunciato.