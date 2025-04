Trova portafoglio con 650 euro e lo porta dai carabinieri

Un 21enne originario del Bangladesh si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Senigallia dopo aver rinvenuto un portafoglio in Via Raffaello Sanzio, con all’interno 650 euro in contanti, documenti personali e carte di credito. I militari hanno rintracciato il proprietario, un 55enne del luogo, che ha chiesto ai Carabinieri di poter conoscere il giovane straniero per poterlo ringraziare personalmente. "Una storia a lieto fine, un gesto non scontato, di grande valore civico" spiega Felicia Basilicata, capitano dei carabinieri della Stazione di Senigallia.

Lo scorso gennaio, un’ambulante aveva rinvenuto in prossimità del Foro Annonario, un portafoglio con dentro 700 euro e lo aveva restituito ai carabinieri. Molte anche le segnalazioni sui social da parte di persone che, dopo aver rinvenuto in strada documenti, carte di credito, chiavi di casa o dell’auto, attraverso un post sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se’ ne segnalano il ritrovamento prima di recarsi presso le forze dell’ordine a consegnare quanto ritrovato.

Ai carabinieri, a pochi giorni dal Natale, era stato consegnato anche un cellulare nuovo, rinvenuto nella sua scatola nei pressi della chiesa della Pace. Sui social sono tante anche le segnalazioni riguardo a biciclette, probabilmente frutto di precedenti furti, rinvenute per le strade della città.