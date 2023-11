Trova un borsello con 800 euro e lo riconsegna alla proprietaria

Sottufficiale della Marina va al lavoro e trova un portafogli con oltre 800 euro: lo raccoglie e lo riconsegna alla proprietaria. Una storia il cui lieto fine è stato firmato da Tiziano Torzi, luogotenente della Marina militare, in servizio ad Ancona. A riavvolgere il nastro della vicenda, accaduta due giorni fa, all’ora di pranzo, è proprio lui, che si trovava per caso a passare in via Martiri della Resistenza: "Stavo andando nel mio vecchio ufficio, al Comando scuole della Marina, a Borgo Rodi. Dovevo sbrigare alcune faccende e mentre eravamo in auto con un’altra persona, in direzione del rione Adriatico, all’altezza della fermata dell’autobus sul lato destro di via Martiri della Resistenza, vicino alla lavanderia Giampieri, ho notato qualcosa di verde sul margine della strada". Fiuto di militare. Ci ha messo poco, il signor Torzi, a rendersi conto che si trattava di un borsello. Dentro, c’erano tutti i documenti, 16 banconote da 50 euro, una da 10, una da 5 e qualche moneta, pochi spicci. Nel portatessere, anche le carte di pagamento, bancomat e carte di credito, con tanto di pin annotato su un foglietto di carta da digitare agli atm per effettuare varie operazioni di prelievo. Accanto, pure l’abbonamento dell’autobus, alcune fototessere, delle carte fedeltà, la patente, la carta d’identità e dei biglietti dell’Atma. Chissà se qualcun altro avrebbe fatto lo stesso. "Stavo andando al lavoro e mi è venuto naturale fermarmi e vedere cosa fosse quella scatoletta verde in mezzo alla carreggiata. Quando ho capito che si trattava di un portafogli – prosegue – ho pensato subito di riconsegnarlo. Se mi senta un eroe? Assolutamente no – commenta il militare – Non sono una persona smaniosa di apparire, sono una persona normale che ha fatto ciò che andava fatto. Lo rifarei e voglio pensare di aver restituito un sorriso a quella persona che aveva smarrito il portafogli e che – ipotizza il sottufficiale – credo abbia vissuto una mezz’oretta di buio, tristezza e ansia. Non mi è passato neppure per l’anticamera del cervello di tenermi quei soldi". Torzi, che appartiene alle forze armate, ha denunciato tutto ai carabinieri, che si sono occupati di restituire documenti e denaro alla legittima proprietaria, una ragazza di 32 anni di origine straniera. "Nessuno mi ha chiamato per ringraziarmi, non voglio sentirmi dire ´Grazie´. Però, mi farebbe piacere".

Nicolò Moricci