Trova un’auto aperta, dentro anche le chiavi: la ruba in via Scrima ma viene intercettato

Lascia l’automobile parcheggiata per fare un acquisto e quando torna a riprenderla non la trova più e vede il ladro allontanarsi a bordo del veicolo. Il furto risale a lunedì sera, in via Scrima. Il proprietario ha chiamato subito il 112 ed è arrivata la polizia che, poco dopo, ha intercettato il ladro del veicolo ancora al volante e lo ha arrestato. Si tratta di un 50enne anconetano, con diversi precedenti penali. L’uomo era riuscito a salire a bordo perché la vettura era stata lasciata aperta. Una volta dentro ha rovistato nel portaoggetti e ha trovato le seconde chiavi così ha messo in moto ed è partito a tutto gas. Dagli accertamenti dei poliziotti è emerso che tre ore prima, la stessa persona, aveva cercato di rubare un’automobile in piazza d’Armi ma poi era stata messa in fuga. Gli agenti lo hanno riconosciuto e lo hanno trovato con diversa refurtiva dentro uno zainetto: bancomat, documenti magliette, occhiali di marca e anche una scatola con dentro della bigiotteria. Tutte cose prese da due veicoli in sosta in una via nel quartiere Adriatico e che sono state restituite ai proprietari che avevano effettivamente trovato i veicoli rovistati. Il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio da Ancona al 50enne che non potrà tornare fino al 2027. La stessa persona aveva già un avviso orale del questore emesso nel 2018, sempre per condotte contro la legge.