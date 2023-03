Trovata la sede per gli ambulatori "fantasma"

Ambulatori di Castelferretti, arriva la svolta dopo oltre quattro mesi: individuati i locali al pianterreno dell’auditorium Fallaci per mantenere il presidio sanitario nella frazione. La dice lunga, infatti, il sopralluogo di ieri mattina effettuato dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore regionale Goffredo Brandoni, i quali hanno accompagnato il commissario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona Nadia Storti all’ex Cinema Enal. Gli spazi recentemente riqualificati si prestano bene per accogliere gli ambulatori e la conferma, al Carlino, l’ha data la stessa dottoressa Storti, che abbiamo raggiunto di persona dopo le verifiche: "Sì, questi locali possono essere una valida soluzione. Se dovesse prendere quota l’ipotesi progettuale – non si sbilancia -, i locali dovranno essere accreditati per l’ambito sanitario". Dietro di lei, a ruota, un ottimista Brandoni: "A quel punto dovremo solo attendere l’iter burocratico, ma l’idea ex Cinema Enal ci piace". Mentre il sindaco Signorini fa con tono deciso: "I servizi vogliamo mantenerli a Castelferretti". Per chi segue la battaglia dal novembre 2022, iniziata da alcuni cittadini, "sposata" dalle Istituzioni (comprese quelle di Palazzo Raffaello) e descritta passo passo dal nostro giornale, la giornata di ieri è stata davvero importante. Perché finalmente potrebbero coesistere la parola "fine" (agli ambulatori dell’Ast da dismettere in via Bruno) alle parole "nuovo inizio" (per gli ambulatori da realizzare all’ex Cinema Enal). Ad oggi, nell’attuale presidio, continuano ad essere effettuati i prelievi del sangue, su prenotazione e il mercoledì. E così – pare – fino all’estate, grazie alla disponibilità mostrata dal nuovo proprietario dell’immobile di via Bruno. Per gli altri servizi ospitati fino a dicembre, invece, era stato paventato un cambio di destinazione: la base dell’Adi, Assistenza domiciliare integrata, trasferita al già "sovraffollato" poliambulatorio di via Rosselli, mentre Umee e Umea, Unità multidisciplinare dell’età evolutiva e adulta, destinati a migrare nel vicino ospedale di Chiaravalle. Non è ancora noto se all’auditorium della frazione potrà essere ospitata la totalità dei servizi. Per certo il punto prelievi, decisivo per l’utenza anziana, se fosse confermata la soluzione ex Enal, rimarrà a Castelferretti. I locali disponibili e visionati in lungo e in largo da Signorini, Brandoni e Storti sono disponibili – e sfitti – lungo la galleria che collega via XIV Luglio con piazza Martiri delle Foibe. Lì potrebbero trovare casa una sala d’attesa con annessi servizi igienici e un ambulatorio dove procedere ai prelievi. Tra l’altro quegli spazi assicurerebbero due grandi vantaggi: l’accessibilità e la posizione. La decisione ultima spetterà comunque ai tecnici dell’Ast.

Giacomo Giampieri