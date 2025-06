Trovata morta in casa a 30 anni. Era da sola con i due bambini

Vanno a trovare la figlia e la trovano morta sul balcone. Dramma in un appartamento di via De Nicola, a Jesi, ieri pomeriggio, per una famiglia italiana. Una donna di 30 anni, spostata e mamma di due figli piccoli, uno ha 8 mesi, era riversa a terra con un coltello. Lo avrebbe usato per togliersi la vita. Un gesto volontario su cui si sono indirizzate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Jesi, allertati dal 118. Erano quasi le 15 quando è stato dato l’allarme del ritrovamento. In casa con la giovane mamma c’era anche il bimbo di otto mesi, in buona salute, era nella sua culla. Sul posto era stata chiamata anche una ambulanza della Croce Verde ma per la giovane donna non c’era più nulla da fare.

I militari stanno ricostruendo le ultime ore di vita della 30enne che apparentemente stava bene, per cercare di capire le ragioni del gesto. Ieri era sola in casa quando sono arrivati i genitori, per darle una mano. Non avrebbe lasciato biglietti. Il coltello è stato sequestrato ed è stata avvisata la Procura. Non è chiaro se possa aver sofferto di una crisi post parto.