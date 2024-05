Trovati con la cocaina: in tre finiscono nei guai

Cocaina in strada e a casa, tre persone nei guai quando trovate in possesso della sostanza stupefacente. Un altro uomo denunciato per il reato di evasione. È il bilancio delle ultime operazioni effettuate dai carabinieri della locale Tenenza che, lo scorso fine settimana, sono stati impegnati nella vigilanza del litorale, dei punti nevralgici della città e dei quartieri, nell’ambito di un servizio a largo raggio disposto dal Comando provinciale di Ancona. Nel primo controllo, avvenuto lungo via Flaminia, un 36enne originario del capoluogo marchigiano è stato sorpreso con una dose di coca, mentre era alla guida di un veicolo. Nel secondo accertamento, in pieno centro abitato, un 35enne e una 48enne, entrambi abitanti a Falconara, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di una dose di cocaina. Gli involucri contenenti la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al conducente del mezzo è stata ritirata la patente di guida.

A quel punto le tre persone sono state segnalate alla Prefettura di riferimento, per la violazione amministrativa della normativa sugli stupefacenti. Non solo. Gli accertamenti hanno riguardato anche un 59enne di Falconara, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare che, durante un controllo di routine degli uomini guidati dal comandante Giuseppe Esposito, è stato pizzicato all’esterno della propria abitazione.

I carabinieri falconaresi non hanno potuto far altro che denunciarlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di evasione. Vista anche la bella stagione che incombe, prosegue incessante l’attività di contrasto delle violazioni della normativa sugli stupefacenti che i militari della Tenenza di Falconara stanno portando avanti per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti e frenare il loro consumo anche tra i più giovani.