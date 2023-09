Trovati in auto con la droga

Erano in auto quando al passaggio della polizia hanno cercato di nascondere qualcosa. La pattuglia si è fermata e ha perquisito il veicolo trovando della droga. Era sotto uno dei sedili, dove gli agenti avevano visto armeggiare. La vettura era parcheggiata in via Santo Stefano. Gli occupanti erano due 20enni. La droga era nascosta dentro ad un pacchetto di sigarette posto sotto il sedile anteriore. Era hashish del peso di 4,80 grammi. Il passeggero ha ammesso che era la sua. Altra droga è stata rinvenuta in un altro pacchetto di sigarette.