Trovati resti sepolti al cimitero: "Escluso si tratti di feti umani"

Sette sacchi neri nascosti in una tomba, con dentro dei resti animali. L’allarme al cimitero, al campo terzo di inumazione, è scattato lunedì, quando si era ipotizzato potesse trattarsi di feti umani, ma ieri il sopralluogo di polizia scientifica, Ast e polizia locale su disposizione dell’autorità giudiziaria lo ha escluso.

"Ho notato un’apertura, due mattoni mancanti – ha spiegato Luca Ficco, responsabile servizi cimiteriali per la Service one – e ho fatto partire la segnalazione. I sacchi erano dello stesso tipo di quelli che noi utilizziamo per i resti ossei, quando il corpo praticamente è tutto mineralizzato e viene ridotto, pronto per essere posizionato nell’ossario. Ma dentro quei sacchi sembravano esserci resti freschi, che non avrebbero potuto essere lì. Così ho inviato la segnalazione al Comune".

Inizialmente si era pensato a dei feti. In realtà nei sette sacchi c’erano un cane, un riccio e conigli, forse portati da qualcuno in momenti successivi. Difficile dire quando: il perché resta avvolto per ora nel mistero.

"E’ escluso si possa trattare di resti umani, perché sono indubbiamente animali – spiega sul posto il commissario della polizia locale Fulvio Laghi –. Sotto c’è una cassetta di legno con le ossa che non ci dovrebbero essere, una bara schiacciata, che bisogna appurare se vuota o meno, probabilmente residuo del terremoto. Si dovrà verificare cosa ci sia dentro: saranno i servizi cimiteriali nei prossimi giorni a farlo".

sa.fe.