Trovati ubriachi e drogati alla guida. In nove cadono nella rete dei controlli

Importante intensificazione dei controlli stradali da parte dei carabinieri della provincia di Ancona per contrastare condotte di guidata pericolose, come l’abuso di alcol e l’assunzione di droghe al volante. I dati dell’incidentalità stradale, infatti, restituiscono un quadro piuttosto preoccupante dei sinistri con conseguenze sulla salute delle persone nonostante non sia ancora iniziata la bella stagione, che tradizionalmente porta ad una maggiore mobilità e a una tendenza del popolo della notte ad approcciare al divertimento senza tener conto, troppo spesso, degli effetti nefasti dell’utilizzo smodato di sostanze proibite.

E allora, anche a Jesi e circondario, i militari della Compagnia hanno presidiato le principali strade a scorrimento veloce, equipaggiandosi dei test precursori per accertare l’utilizzo di stupefacenti. Sono nove gli automobilisti denunciati all’autorità giudiziaria: tra questi, ben quattro sono stati riscontrati sotto l’effetto di cocaina o cannabinoidi.

A colpire in negativo, però, è anche il dato dei livelli di alcol accertati: in tre dei cinque casi di automobilisti ubriachi, la concentrazione di alcol nel sangue ha superato di molto la soglia massima. In due episodi, inoltre, l’accertamento è stato svolto a seguito di sinistri stradali che, solo per un caso fortuito, non hanno coinvolto terze persone. La sfida più importante è quella della prevenzione, affinché si arrivi a comprendere fino in fondo il rischio che si assume, per sé e per gli altri, quando ci si mette alla guida in condizioni di alterazione psicofisica. Ecco spiegata la fondamentale e costante presenza in strada dei carabinieri, anche per dissuadere dalle condotte di guida imprudenti.